Новый депутат Государственной Думы от Тульской области - Андрей Парфенов Фото: материалы пресс-служб

Андрей Парфенов получил мандат умершего депутата Госдумы Николая Петрунина. Он имеет большой опыт работы в сфере внутренней политики и выстраивания взаимодействия с регионами.

Андрей Парфенов - заместитель руководителя ЦИК «Единой России» – руководитель Управления региональной и технологической работы.

Родился 10 апреля 1976 года в Смоленске, окончил Московский энергетический институт и Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова.

В 2000-2007 годах работал в различных коммерческих структурах в качестве руководителя направлений и руководителя проектов в сфере рекламы и маркетинга. В 2007 – 2012 годах — занимал различные посты в избирательной системе РФ. В 2012 - 2021 годах занимал должность заместителя руководителя Центрального исполнительного комитета «Единой России» – руководителя Управления региональной и технологической работы аппарата ЦИК «Единой России».