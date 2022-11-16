В Тульской области вырос рекордный урожай рапса Фото: Игорь КОПЫТОВ

Посевная площадь в 2022 году превысила показатели прошлого года, однако неблагоприятные погодные условия в сентябре и октябре не позволили собрать урожай полностью — темпы были снижены. По прогнозам, в этом году не удастся убрать посевы на площади в 70 тысяч гектар.

На данный момент в регионе убрано 92% зерновых, 91% рапса, 73% сои, 40% подсолнечника, а также 66% картофеля и овощей. В настоящий момент продолжается уборка кукурузы, подсолнечника.

В общей сложности в регионе собрали 2,6 млн тонн зерна, 73,9 тысяч тонн сои, 45,1 тысяч тонн подсолнечника, 445,9 тысяч тонн картофеля, 55,5 тысяч тонн овощей, а урожай рапса стал рекордным — 230 тысяч тонн.