Более трех тысяч членов семей военных обратились за мерами поддержки в Тульской области Фото: материалы пресс-служб

Уже 89% мобилизованных из Тульской области получили единовременную денежную выплату в размере 100 тысяч рублей.

Продолжается работа горячей линии помощи семье и детям «129». По последним данным на нее поступило 2 754 обращения, а 3 623 человека подали заявления на предоставление дополнительных мер поддержки. Около 40% отработаны.

Реализуется проект карты социальной поддержки «Zабота», которую могут оформить военнослужащие-контрактники, мобилизованные граждане, добровольцы и члены их семей.

Также продолжается работа по выезду в воинские части, где тульские военнослужащие проходят боевое слаживание. С мобилизованными проводится разъяснительная работа по мерам поддержки.