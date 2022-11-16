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НовостиОбщество16 ноября 2022 7:11

В Туле начали выдавать карты социальной поддержки «Zабота»

Ее могут оформить военнослужащие-контрактники, мобилизованные граждане, добровольцы и члены их семей
Игорь КОПЫТОВ
В Туле начали выдавать карты социальной поддержки «Zабота»

В Туле начали выдавать карты социальной поддержки «Zабота»

Фото: материалы пресс-служб

На сегодняшний день подано 2811 заявлений. 938 карт сейчас ожидают выдачи.

Участниками проекта уже стала 771 организация из всех муниципалитетов Тульской области. 234 из них представляют сферу непродовольственных товаров, 131 — здоровья и красоты, 118 — производства и реализации продуктов питания и 90 - бытовых услуг. При этом список постоянно пополняется.

Партнеры акции предоставляют скидки от 3 до 25 % на ассортимент, представленный в магазинах.

Работает также сайт «Zабота 71», на котором содержится вся информация о проекте.