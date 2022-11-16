16 ноября на Косой Горе и Красноармейском проспекте в Туле временно отключат холодную воду. Фото: Арина ВОРОНЦОВА.

16 ноября с 10:00 и до окончания работ будет прекращена подача холодной воды по адресам:

- п. Косая Гора, ул. Прогресс, 35, 37;

- Красноармейский проспект, 54, 52, 50, 48, 46, 46а, 48а, 48к4, 48к3, 44, 44а;

- ул. Путейская, 2, 4, 6.

Связано это с производством ремонтно-восстановительных работ по адресу: п. Косая Гора, ул. Прогресс, 35 и Красноармейский пр., 52.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.