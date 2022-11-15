Четверть миллиона «инвестиций» отдал телефонным мошенникам житель Алексина Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

Максимальный «улов» пришелся на 35-летнего мужчину из Алексина. Ему поступил звонок от ранее неизвестной женщины. Под предлогом инвестирования денежных средств в крупные государственные и международные проекты с целью прибыли от их реализации, мошенники мошенники «раскрутили» его на 231 тысячи 266 рублей.

Гораздо скромнее потери 32-летней жительницы Дубны, которая отреагировала на объявление в интернете в содействии трудоустройства - 6 тысяч 200 рублей. На этом же сайте 4 тысяч 500 рублей лишилась 35-летняя женщина из Новомосковска, желая приобрести пуховик.