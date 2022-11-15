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НовостиПроисшествия15 ноября 2022 14:41

Четверть миллиона «инвестиций» отдал телефонным мошенникам житель Алексина Тульской области

За прошедшие сутки у трех граждан мошенниками были похищены 241 тысяча 966 рублей.
Игорь КОПЫТОВ
Четверть миллиона «инвестиций» отдал телефонным мошенникам житель Алексина Тульской области

Четверть миллиона «инвестиций» отдал телефонным мошенникам житель Алексина Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН

Максимальный «улов» пришелся на 35-летнего мужчину из Алексина. Ему поступил звонок от ранее неизвестной женщины. Под предлогом инвестирования денежных средств в крупные государственные и международные проекты с целью прибыли от их реализации, мошенники мошенники «раскрутили» его на 231 тысячи 266 рублей.

Гораздо скромнее потери 32-летней жительницы Дубны, которая отреагировала на объявление в интернете в содействии трудоустройства - 6 тысяч 200 рублей. На этом же сайте 4 тысяч 500 рублей лишилась 35-летняя женщина из Новомосковска, желая приобрести пуховик.