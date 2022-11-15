В 2023 году в Туле высадят более 244 тысяч цветов Фото: Алексей ФОКИН

В ассортименте тульских озеленителей однолетники - тагетес, петуньи, бегонии. Также в 2023 году посадят более двух тысяч многолетних растений - пионы, ирисы, лилейка, хоста, герань - на 76 объектах. Площадь посадок превысит 8 тысяч кв. метров.

В 2023 году планируют закупить более м 400 саженцев деревьев - липа, клен, рябина - и 2 850 кустарников сирени, пузыреплодника, спиреи, лапчатки, гортензии, ивы, барбариса, форзиции.

Перечень мест для высадки сформируют совместно с главными управлениями по территориальным округам. Предпочтение отдадут улицам, где ранее удаляли деревья.