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НовостиОбщество15 ноября 2022 13:30

Начался прием заявлений на дополнительную поддержку семьям участников СВО из Тульской области

Семьи могут получить субсидию в размере 120 тыс. рублей
Источник:kp.ru
Начался прием заявлений на дополнительную поддержку семьям участников СВО из Тульской области

Начался прием заявлений на дополнительную поддержку семьям участников СВО из Тульской области

Фото: материалы пресс-служб

По поручению Алексея Дюмина члены семьи участников спецоперации смогут получить:

выплату 10 тыс. рублей за каждого несовершеннолетнего ребенка;

бесплатное посещение детского сада;

устройство детей в детские сады без очереди;

бесплатный проездной билет;

компенсацию 50% взносов на капремонт;

бесплатное посещение различных кружков и секций.

Заявление для получения социальной поддержки можно подать через Госуслуги и в офисах МФЦ.