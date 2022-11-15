Начался прием заявлений на дополнительную поддержку семьям участников СВО из Тульской области
Фото: материалы пресс-служб
По поручению Алексея Дюмина члены семьи участников спецоперации смогут получить:
выплату 10 тыс. рублей за каждого несовершеннолетнего ребенка;
бесплатное посещение детского сада;
устройство детей в детские сады без очереди;
бесплатный проездной билет;
компенсацию 50% взносов на капремонт;
бесплатное посещение различных кружков и секций.
Заявление для получения социальной поддержки можно подать через Госуслуги и в офисах МФЦ.