«Ростелеком» открыл осеннюю сессию уроков по кибербезопасности для тульских школьников

Цикл классных часов направлен на повышение уровня интернет-грамотности молодого поколения, привлечение внимания родителей и педагогов к проблеме детской кибербезопасности.

Первые тематические занятия в рамках осенней сессии прошли для учащихся 6–8 классов общеобразовательных школ Щекина и Алексина. Более 200 школьников узнали о способах защиты от негативного контента и вредоносных программ, грамотном использовании персональных данных в интернете, корректном общении с другими пользователями Сети. Кроме того, детей ознакомили с облачными технологиями и цифровыми сервисами компании «Ростелеком».

Оксана Осташко, министр образования Тульской области:

«Сегодня интернет не только открывает широкие возможности для обучения и развития подрастающего поколения, но и таит в себе немалые риски. В рамках регионального проекта по информационной безопасности детей и Хартии “Цифровая этика детства” мы проводим комплекс образовательных и просветительских мер. Совместно с партнером проектов, компанией “Ростелеком”, во всех школах и колледжах региона установлена защита от вредоносного контента, а также традиционно проходят уроки кибербезопасности, направленные на повышение уровня цифровой грамотности ребят. Задача взрослых не в том, чтобы запрещать детям “ходить, куда не надо”, а в том, чтобы прививать им основные правила кибергигиены, научить пользоваться полезными ресурсами и технологиями, которые помогают сделать Всемирную сеть максимально безопасной».

Уроки по кибербезопасности проходят в интерактивном режиме. Дети активно участвуют в открытом диалоге с преподавателем. Ребятам демонстрируют видеоролики по безопасности в интернете, размещенные на видеоплатформе Wink, а также предлагают к изучению книгу «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир», выложенную в открытом доступе на сайте провайдера. Самые активные участники занятий получают памятные сувениры от «Ростелекома».

Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Наша компания уже много лет уделяет особое внимание вопросам кибербезопасности. Как ведущий провайдер мы не только осуществляем просветительскую работу с детьми, но и внедряем умные сервисы, которые служат полезным инструментом по защите подростков от опасного контента. Один из них — решение Kaspersky Safe Kids, разработанное нами совместно с “Лабораторией Касперского”. Ранние годы – самое время развивать у детей навыки, необходимые для обеспечения безопасности в интернете. Наши уроки проходят в доброжелательной атмосфере, а игровая форма занятий помогает ненавязчиво прививать школьникам базовые правила поведения в Сети».

Kaspersky Safe Kids обеспечивает защиту любых устройств. Решение дает родителям возможность ограничивать время использования гаджетов, регулировать доступ к сайтам и программам, отслеживать звонки и СМС, определять местонахождение и устанавливать «безопасную зону». СМС-информирование позволяет своевременно получать информацию о действиях ребенка, а онлайн-советы психолога помогают оценить поведение детей в интернете. Абоненты, пользующиеся услугами домашнего или мобильного интернета от «Ростелекома», могут подключить опцию в Едином личном кабинете.