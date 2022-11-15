В Тульской области, в одной из школ, учеников кормили просроченными продуктами Фото: Алексей ФОКИН

По сообщению областной прокураты, в ходе проверки одной из школ были выявлены многочисленные нарушения, такие как: продукты с истекшим сроком годности, продукция без маркировки и домашнего происхождения.

Также, на складе отсутствовал контроль показателя температуры и возможного появления микробов. Ежедневную уборку проводили с нарушением норм.

На данный момент нарушения были устранены. Одного из должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности, еще одного – к административной.