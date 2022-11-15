Туляков приглашают на биеннале «Искусство будущего» Фото: материалы пресс-служб

В Туле впервые будут представлены проекты художников, создающих медийные, технологические и интерактивные объекты. Современные скульптуры — это технологичные, интерактивные «живые объекты», имеют форму, размер, текстуру — все то, что делает их уникальными, не тиражируемыми предметами искусства.

На открывающейся 18 ноября в кластере «Октава» выставке зритель увидит две работы основателя советского кинетического искусства Вячеслава Колейчука: это штриховая светостереографика «Четыре куба» и самонапряженная конструкция «Живая структура». Также будут представлены творения Аристарха Чернышева и Дмитрия Каварги, Дмитрия Морозова, Сергея Филатова и многих других.

Выставка продолжает биеннале «Искусство будущего», которая впервые прошла в 2021–2022 годах в столичном «Мультимедиа арр-музее».

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