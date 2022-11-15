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НовостиСпорт15 ноября 2022 11:27

Тулячка Екатерина Анисимова вошла в ведущую десятку фигуристок на этапе Гран-при России

Соревнования прошли в Москве с 11 по 13 ноября
Игорь КОПЫТОВ
Тулячка Екатерина Анисимова вошла в ведущую десятку фигуристок на этапе Гран-при России

Тулячка Екатерина Анисимова вошла в ведущую десятку фигуристок на этапе Гран-при России

Фото: материалы пресс-служб

На четвертом этапе Гран-при России по фигурному катанию тульская спортсменка выступила с короткой программой, исполнив оригинальный прыжковый набор.

За два дня Екатерина Анисимова набрала в сумме 163,36 балла от судей и стала восьмой в турнирной таблице.

Тренируется тулячка под руководством Ирины Назаровой. А программу выступления ей ставила олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.