Тульские рукопашники завоевали десять медалей на Всероссийских соревнованиях Фото: материалы пресс-служб

В Калининграде прошли всероссийские соревнования памяти мастера спорта России, старшего лейтенанта полиции Олега Бутейко. Турнир собрал 300 спортсменов из 22 регионов. Тульскую область в состязаниях представила спортивная школа «Триумф».

Отличились Руслан Кайтазов, Кирилл Дагаев, Игорь Чеканихин, Алина Нефедова и Роман Савыкин — они завоевали золотые медали. Анастасия Кондратенко - серебро, а Валерий Тумасян, Андрей Шагунов, Магомед Багомедов и Сергей Варенов – бронзу.

Спортсмены тренируются под руководством тренеров Дмитрия Дагаева и Инны Ждановой.