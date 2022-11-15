Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт15 ноября 2022 7:48

Тульские рукопашники завоевали десять медалей на Всероссийских соревнованиях

Половина из них - золотые
Игорь КОПЫТОВ
Тульские рукопашники завоевали десять медалей на Всероссийских соревнованиях

Тульские рукопашники завоевали десять медалей на Всероссийских соревнованиях

Фото: материалы пресс-служб

В Калининграде прошли всероссийские соревнования памяти мастера спорта России, старшего лейтенанта полиции Олега Бутейко. Турнир собрал 300 спортсменов из 22 регионов. Тульскую область в состязаниях представила спортивная школа «Триумф».

Отличились Руслан Кайтазов, Кирилл Дагаев, Игорь Чеканихин, Алина Нефедова и Роман Савыкин — они завоевали золотые медали. Анастасия Кондратенко - серебро, а Валерий Тумасян, Андрей Шагунов, Магомед Багомедов и Сергей Варенов – бронзу.

Спортсмены тренируются под руководством тренеров Дмитрия Дагаева и Инны Ждановой.