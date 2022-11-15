Тульское ноу-хау: форель из сельди Фото: Алексей ФОКИН

По информации Россельхознадзора, в октябре ведомство провело анализ документов и выяснило, что некая компания «Тесей» нарушает требования Федерального Закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов», технических регламентов «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности рыбы и рыбной продукции».

Так, в качестве сырья для производства «форель радужная слабосоленая, кусочки, в т.ч. с кожей и с костями, теша, в т. ч. с кожей и с костями, приголовники, плавники» компания использовала то, что по документам значилось «сельдь тихоокеанская, филе, слабосоленая». В итоге рыбу просто перекрашивали в другой цвет и продавали по заведомо более дорогой цене.

В результате Управление выдало обществу с ограниченной ответственностью «Тесей» предостережение о недопустимости действий, которые приводят к нарушению ветеринарного законодательства РФ.