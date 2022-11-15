В Новомосковском районе у деревни Кукуй нашли застреленную браконьером косулю Фото: Алексей ФОКИН

В дежурную часть Новомосковска поступило сообщение, что в лесопосадке у деревни Кукуй нашли косулю, застреленную с признаками нарушения законодательства.

По предварительным данным, к браконьерству может быть причастен 40-летний ранее судимый местный житель. У мужчины обнаружено и изъято зарегистрированное ружье, которое, предположительно, мужчина использовал при отстреле животного.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.