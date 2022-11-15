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НовостиОбщество15 ноября 2022 6:40

Заслуги туляков отмечены государственными наградами

Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ
Игорь КОПЫТОВ
Заслуги туляков отмечены государственными наградами

Заслуги туляков отмечены государственными наградами

Фото: Алексей ФОКИН

Почетное звание заслуженного работника культуры РФ присвоено за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность заместителю директора федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле"» Михаилу Волкодаву.

Знаком отличия «За безупречную службу» отмечена директор департамента министерства по контролю и профилактике коррупционных нарушений в Тульской области Елена Казанцева.