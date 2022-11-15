Заслуги туляков отмечены государственными наградами Фото: Алексей ФОКИН

Почетное звание заслуженного работника культуры РФ присвоено за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность заместителю директора федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле"» Михаилу Волкодаву.

Знаком отличия «За безупречную службу» отмечена директор департамента министерства по контролю и профилактике коррупционных нарушений в Тульской области Елена Казанцева.