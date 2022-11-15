15 ноября в Тульской области объявлено метеопредупреждение Фото: материалы пресс-служб

15 ноября до 21:00 на территории региона прогнозируется ухудшение погодных условий, в частности, понижение температуры, выпадение осадков в виде мокрого снега, усиление порывов ветра до 8 м/с, что может вызвать осложнение дорожно-транспортной обстановки. Госавтоинспекция по Тульской области обращается к водителям: помните, что следует быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, а именно неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии.

Также неопытным водителям рекомендуется воздержаться от поездок, особенно на дальние расстояния.

Кроме того, экипажи ДПС ГИБДД Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования, готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию.