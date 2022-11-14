Туляков от мала до велика приглашают принять участие в изготовлении новогодних украшений Фото: материалы пресс-служб

Тематика работ может быть самая разная. Главное, чтобы героями их были животные, насекомые и их знакомые, подводные жители, северные и тропические животные, домашние питомцы, и даже представители микромира.

Игрушки и украшения можно выполнить из самых различных материалов - бумаги, картона, пластилина, массы для лепки, тканей, лент, ниток, естественного и бросового материалов - и в разных техниках. Единственное ограничение, чтобы все это было несъедобным. Размер не должен превышать 15 см в длину, ширину и высоту.

Работы будут приниматься с 22 ноября по 18 декабря на обеих экспозициях экзотариума в их рабочие дни.

Все творения будут представлены в выставочном зале экзотариума в Центральном парке. Выставка продлится с 30 декабря 2022 по 22 января 2023 г. При этом с 30 декабря 2022 по 8 января 2023 г. посетители выставки смогут проголосовать за понравившуюся работу.

Так или иначе, все участники получат грамоты, а победители - дипломы и памятные сувениры от экзотариума.

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