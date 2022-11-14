Кому в Туле отключат газ 15 ноября Фото: Алексей ФОКИН

15 ноября без газа с 10:00 до 17:00 останутся жители дома № 82в по ул. Металлургов, а с 12:00 до 18:00 № 147, корпус 5 по пр. Ленина и № 144 по ул. Демонстрации.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов. Если по какой-то причине потребитель не сможет присутствовать дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время.