В Тульской области будет работать «горячая линия» о такси и каршеринге Фото: Алексей ФОКИН

С 14 по 25 ноября по номерам 55-55-50 и 22-33-51 специалисты Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии в Тульской области проконсультируют всех желающих по вопросам, посвященным защите прав потребителей при пользовании такси и каршерингом.

Также они расскажут о правилах перевозок пассажиров и багажа, деятельности агрегаторов такси и безопасности при пользовании этими услугами.

«Горячая линия» будет работать ежедневно по будням с 10.00 до 16.00 (с 12.00 до 13.00 — перерыв).