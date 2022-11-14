11 нетрезвых водителей задержали на дорогах Тульской области 11 ноября Фото: материалы пресс-служб

Так, за несколько часов инспекторы оштрафовали за управление в состоянии опьянения 6 человек, за отказ от прохождения медицинского освидетельствования - двоих, в нетрезвом виде, да еще и без водительских прав — еще двоих.

В отношении одного водителя за рецидив действий собраны материалы по статье 264.1 уже Уголовного кодекса РФ.

В ходе мероприятия инспекторы ДПС вручили гражданам тематические листовки, со сведениями о едином телефоне горячей линии «Нетрезвый водитель» все сведения, полученные по которой незамедлительно передается ближайшему экипажу ДПС.