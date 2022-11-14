Прокуратура начала проверку информации об ученике, который напал на своего преподавателя Фото: Алексей ФОКИН

В одной из школ Тулы ученик 8 класса ударил своего классного руководителя по лицу. Данное происшествие заинтересовало прокуратуру, и она начала проверять информацию о нападение.

Как сообщают родители других учеников, это уже не первый случай. В прошлом году тот же школьник угрожал канцелярским ножом одноклассницам и учителю физкультуры.

После проверки прокуратура даст оценку деятельности образовательной организации.