В Тульской области задержали мошенников, обокравших 92-летнего москвича Фото: Алексей ФОКИН

92-летнему жителю Москвы на домашний телефон позвонила неизвестная женщина. Представившись социальным работником, она сообщила, что к мужчине придут из ведомства для обмена денег. Чуть позже пенсионеру нанесли визит женщина и мужчина, которые попросили принести две купюры. Пока подельница отвлекала внимание хозяина квартиры, второй мошенник похитил из другой комнаты сбережения.

Таким образом, лже-соцработники украли 400 тысяч рублей.

Пенсионер обратился в полицию. Правоохранители начали разыскивать автомобиль. На котором были мошенники, и обнаружили его в Тульской области, где и задержали подозреваемых. Ими оказались ранее судимые 29-летний мужчина и 26-летняя женщина.

Деньги у мошенников изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас полиция устанавливает возможных соучастников и другие эпизоды мошенничества, к которым могут быть причастны задержанные.