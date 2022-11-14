Тульский АКМ обыграл чемпиона ВХЛ - тюменский «Рубин» Фото: материалы пресс-служб

13 ноября тульский АКМ на своем льду сыграл матч 22-го тура с тюменским «Рубином». Первый период обошелся без забитых шайб. Удаление защитника АКМ Евгения Воронкова в последнюю пятиминутку дало преимущество «Рубину», но соперник не смог им воспользоваться. Во втором периоде Владимир Михасенок на 30-й минуте распечатал счет, но «Рубин» не замедлил с ответной шайбой. В третьем периоде соперник забил первым, а Владислав Рыбаков сравнял счет.

Исход игры решился в овертайме. Здесь АКМ был сильнее своего соперника - победу нашей команде принес точный бросок Максима Лазарева. Итог: 3:2 и прерванная серия из четырех поражений подряд.

В турнирной таблице туляки среди 26 коллективов располагаются на 13-й строчке – в 22 встречах набрано 24 очка.

Уже во вторник, 15 ноября, АКМ снова проведет домашнюю встречу. На этот раз туляки сыграют с питерским «СКА-Невой». Начало игры в 19:00.