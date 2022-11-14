Житель Новомосковска Тульской области расстрелял автомобиль бывшей начальницы

Житель Новомосковска расстрелял автомобиль бывшей начальницы Фото: Алексей ФОКИН

Мужчина трудился разнорабочим. Посчитав, что бывший бригадир полностью не выплатила ему заработную плату, решил отомстить. Он пришел к дому экс-начальницы в поселке Красный Богатырь и выстрелил из многозарядного газобалонного пистолета в лобовое стекло ее Chevrolet Niva.

Суд трактовал его действия как умышленное повреждение чужого имущества и стрельбу из оружия в пределах населенного пункта. Мужчине назначили штраф в 40,3 тысячи рублей, а также конфисковали пистолет.

Постановление не вступило в законную силу.