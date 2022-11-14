Туляка, обвиненного в экстремизме, оштрафовали на 330 тысяч рублей Фото: соцсети

Туляк призывал в соцсетях устраивать теракты во имя революции, предлагая расстреливьб высших должностных лиц, взрывать здания органов власти и убивать госслужащих. В отношении него правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

Однако, более подробно изучив противоправную деятельность мужчины, силовики возбудили еще одно уголовное дело, на этот раз за публичные призывы к экстремизму по ч.2 ст. 280 УК РФ.

Расследование уголовных дел шло долго. Обвиняемый во всем полностью сознался.

Согласно решению суда он будет обязан выплатить штраф в размере 330 тысяч рублей.