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НовостиЗвезды13 ноября 2022 8:00

В Туле бывший Дворец пионеров дом на улице Революции признали объектом культурного наследия

Документ опубликовали в сборнике правовых актов
Игорь КОПЫТОВ
В Туле бывший Дворец пионеров дом на улице Революции признали объектом культурного наследия

В Туле бывший Дворец пионеров дом на улице Революции признали объектом культурного наследия

Фото: Алексей ФОКИН

Здание Городской думы в Туле, расположенное по улице Революции, более известное всем как Дворец пионеров, внесли в единый государственный реестр объектов культурного наследия, как памятник истории и культуры народов страны.

Здание было возведено в конце XIX века. На нижнем этаже здания сначала располагался магазин Платонова, где продавалась местная и астраханская рыба. Позднее здесь также располагалась контора похоронного бюро Медведева, а второй этаж здания занимала Тульская городская Дума. В советские годы это был Дворец пионеров, позднее - Дворец детского (юношеского) творчества.