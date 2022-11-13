В Туле бывший Дворец пионеров дом на улице Революции признали объектом культурного наследия Фото: Алексей ФОКИН

Здание Городской думы в Туле, расположенное по улице Революции, более известное всем как Дворец пионеров, внесли в единый государственный реестр объектов культурного наследия, как памятник истории и культуры народов страны.

Здание было возведено в конце XIX века. На нижнем этаже здания сначала располагался магазин Платонова, где продавалась местная и астраханская рыба. Позднее здесь также располагалась контора похоронного бюро Медведева, а второй этаж здания занимала Тульская городская Дума. В советские годы это был Дворец пионеров, позднее - Дворец детского (юношеского) творчества.