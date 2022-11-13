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НовостиОбщество13 ноября 2022 6:00

14 ноября в Туле столбики термометров поднимутся до +8°С

В это воскресенье всех ждет последний более-мене теплый осенний денек
Игорь КОПЫТОВ
14 ноября в Туле столбики термометров поднимутся до +8°С

14 ноября в Туле столбики термометров поднимутся до +8°С

Фото: Алексей ФОКИН

Столбики термометров поднимутся до отметки +8°С. Ветер северо-западный, до 9,2 метров в секунду. Атмосферное давление в районе 744 мм ртутного столба. Влажность до 73%.

При этом, начиная с обеда, синоптики прогнозируют небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка будет сохранять неустойчивость при низком УФ-индексе.

К ночи столбики термометров опустятся до +5 градусов. При этом сохранится большая вероятность дождя. А с утра понедельника температура опустится до -2.