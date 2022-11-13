14 ноября в Туле столбики термометров поднимутся до +8°С Фото: Алексей ФОКИН

Столбики термометров поднимутся до отметки +8°С. Ветер северо-западный, до 9,2 метров в секунду. Атмосферное давление в районе 744 мм ртутного столба. Влажность до 73%.

При этом, начиная с обеда, синоптики прогнозируют небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка будет сохранять неустойчивость при низком УФ-индексе.

К ночи столбики термометров опустятся до +5 градусов. При этом сохранится большая вероятность дождя. А с утра понедельника температура опустится до -2.