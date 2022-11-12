На стройке спортивного центра на улице Болдина в Туле нашли нарушения Фото: материалы пресс-служб

Прокуратура Советского округа нашла нарушения при строительстве спортивного центра с открытой парковкой на улице Болдина.

В результате проведенной проверки установлено, что застройщик нарушает требования градостроительного законодательства и правила городского благоустройства.

Так, на ограждении строительной площадки нет сигнальных указателей, а на территории пункта охраны, мойки колес - предупреждающих знаков и фонарей.

Прокуратура возбудила дела об административных нарушениях и направила их в контролирующие органы.