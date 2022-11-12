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НовостиОбщество12 ноября 2022 15:00

На стройке спортивного центра на улице Болдина в Туле нашли нарушения

Возбуждены административные дела по результатам проверки
Игорь КОПЫТОВ
На стройке спортивного центра на улице Болдина в Туле нашли нарушения

На стройке спортивного центра на улице Болдина в Туле нашли нарушения

Фото: материалы пресс-служб

Прокуратура Советского округа нашла нарушения при строительстве спортивного центра с открытой парковкой на улице Болдина.

В результате проведенной проверки установлено, что застройщик нарушает требования градостроительного законодательства и правила городского благоустройства.

Так, на ограждении строительной площадки нет сигнальных указателей, а на территории пункта охраны, мойки колес - предупреждающих знаков и фонарей.

Прокуратура возбудила дела об административных нарушениях и направила их в контролирующие органы.