На стройке спортивного центра на улице Болдина в Туле нашли нарушения
Фото: материалы пресс-служб
Прокуратура Советского округа нашла нарушения при строительстве спортивного центра с открытой парковкой на улице Болдина.
В результате проведенной проверки установлено, что застройщик нарушает требования градостроительного законодательства и правила городского благоустройства.
Так, на ограждении строительной площадки нет сигнальных указателей, а на территории пункта охраны, мойки колес - предупреждающих знаков и фонарей.
Прокуратура возбудила дела об административных нарушениях и направила их в контролирующие органы.