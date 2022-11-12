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НовостиСпорт12 ноября 2022 13:00

Тульский «Арсенал» примет на своем поле аутсайдера «Краснодар-2»

Игра пройдет 13 ноября в 16:00
Игорь КОПЫТОВ
Тульский «Арсенал» примет на своем поле аутсайдера «Краснодар-2»

Тульский «Арсенал» примет на своем поле аутсайдера «Краснодар-2»

Фото: материалы пресс-служб

Встреча второго круга первенства Первой лиги должна сложиться для команды Олега Кононова благополучно - соперники идут предпоследними. "Краснодар-2" одержал в сезоне всего три победы, последнюю - еще в начале сентября. Правда, все три победы южан пришлись на гостевые встречи.

Статистика "Арсенала" дома - 4 победы, три ничьи и одно поражение. При этом впервые за последние 3 года туляки могут выиграть у одного и того же соперника как дома, так и на выезде. Напомним, в первом круге команда Олега Кононова обыграла южан в гостях со счетом 3:0.