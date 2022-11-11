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НовостиОбщество11 ноября 2022 14:58

За выброшенные неизвестными куриные тушки ответ держала администрация Узловского района

Местная прокуратура организовала проверку по публикациям в соцсетях
Игорь КОПЫТОВ
За выброшенные неизвестными куриные тушки ответ держала администрация Узловского района

За выброшенные неизвестными куриные тушки ответ держала администрация Узловского района

Фото: материалы пресс-служб

В ходе рейда факты подтвердились: обнаружены нарушения действующих санитарных норм при утилизации пищевых отходов - на территории муниципального образования Смородинское Узловского района нашли останки тушек цыплят-бройлеров.

Специалистами ветеринарной службы были отобраны пробы для проведения исследования на птичий грипп. А сами останки утилизированы должным образом.

Кроме того, в ходе проверки выявлена несанкционированная свалка бытовых отходов. За это ответила администрация муниципального образования Смородинское Узловского района.

Проверка не закончена, по ее итогам будут приняты меры прокурорского реагирования.