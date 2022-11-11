За выброшенные неизвестными куриные тушки ответ держала администрация Узловского района
Фото: материалы пресс-служб
В ходе рейда факты подтвердились: обнаружены нарушения действующих санитарных норм при утилизации пищевых отходов - на территории муниципального образования Смородинское Узловского района нашли останки тушек цыплят-бройлеров.
Специалистами ветеринарной службы были отобраны пробы для проведения исследования на птичий грипп. А сами останки утилизированы должным образом.
Кроме того, в ходе проверки выявлена несанкционированная свалка бытовых отходов. За это ответила администрация муниципального образования Смородинское Узловского района.
Проверка не закончена, по ее итогам будут приняты меры прокурорского реагирования.