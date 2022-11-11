В Тульской области осужден курьер телефонных мошенников, обманувший пенсионерку Фото: Алексей ФОКИН

Ранее уже судимый за мошенничество мужчина вступил в группу по обману доверчивых граждан посредством телефонных звонков. 5 июля после того, как его сообщники уговорили 81-летнюю пенсионерку из Новомосковска отдать сбережения якобы в качестве выкупа за попавшую в ДТП дочь, он прибыл по указанному адресу и забрал у доверчивой женщины 140 тысяч рублей под видом сотрудника правоохранительных органов.

Суд по ч. 2 ст. 159 УК РФ приговорил «курьера» к 2 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.