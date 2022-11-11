В Тульской области иностранец осужден за покушение на сбыт героина в крупном размере Фото: Алексей ФОКИН

20-летний безработный иностранный гражданин прибыл в Тулу из столицы, где вступил в сговор о сбыте с использованием сети Интернет героина общим весом 199,3 г посредством тайников-закладок. Однако осуществить продажу злоумышленники не смогли, поскольку героин 28 июня был изъят сотрудниками УКОН УМВД России по Тульской области в съемной квартире злоумышленника в городе оружейников.

Суд по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ приговорил молодого человека к 10,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.