Жительница Щекино Тульской области передала супругу-заключенному мобильник Фото: Алексей ФОКИН

Днем 8 сентября женщина принесла в изолятор временного содержания ОМВД России по Щекинскому району передачу своему мужу, содержащемуся в ИВС. В бутылке, содержащей средство для стирки, оказался спрятан мобильный телефон - предмет, использование которого запрещено законом на зоне.

Этот мобильный телефон был изъят у обвиняемого при личном досмотре в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Тульской области. Откуда он взялся у осужденного, сомнений не вызывало.

На рассмотрение дела женщина не явилась, поэтому по ст. 19.12 КоАП РФ она была заочно признана виновной и оштрафована на 3000 рублей с конфискацией телефона.