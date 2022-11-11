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НовостиОбщество11 ноября 2022 13:44

Обвиняемый в воспрепятствовании профессиональной деятельности тульского журналиста заключен под стражу

Мужчина был задержан накануне
Игорь КОПЫТОВ
Обвиняемый в воспрепятствовании профессиональной деятельности тульского журналиста заключен под стражу

Обвиняемый в воспрепятствовании профессиональной деятельности тульского журналиста заключен под стражу

Фото: материалы пресс-служб

По ходатайству следственного управления регионального следкома уроженцу иностранного государства, обвиняемому в совершении преступления по ч. 3 ст. 144 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Обвиняемый неоднократно угрожал расправой журналисту регионального СМИ по телефону, требуя удалить с сайта видео, на котором совершал административное правонарушение на своем авто.

Сейчас следователем первого отдела по расследованию особо важных дел продолжается сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.