Обвиняемый в воспрепятствовании профессиональной деятельности тульского журналиста заключен под стражу Фото: материалы пресс-служб

По ходатайству следственного управления регионального следкома уроженцу иностранного государства, обвиняемому в совершении преступления по ч. 3 ст. 144 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Обвиняемый неоднократно угрожал расправой журналисту регионального СМИ по телефону, требуя удалить с сайта видео, на котором совершал административное правонарушение на своем авто.

Сейчас следователем первого отдела по расследованию особо важных дел продолжается сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.