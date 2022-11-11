Тульский «Арсенал» проведет благотворительную акцию помощи бездомным животным Фото: Игорь КОПЫТОВ

Мероприятие пройдет в фан-зоне перед матчем «Арсенала» с «Краснодаром-2», который состоится 13 ноября в 16:00.

Туляки, желающие принять участие в акции, смогут принести любой корм для питомцев, который передадут в приют. Корма принимаются в любой упаковке: пакетики, банки и проч.

Помимо этого, всем, кто хочет завести домашнего питомца, сотрудники «Любимца» расскажут о том, кто сейчас ждет своих хозянв в приюте.