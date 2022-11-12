В Тульской области наказали пару «металлистов», укравшую рельсу

Даму оштрафовали, кавалера посадили: итог кражи рельсы в Донском Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

28 марта 2022 года двое жителей Донского — мужчина и женщина — договорились украсть металлическую рельсу от сарая, расположенного в микрорайоне Северо-Задонск. Пока дама наблюдала за окружающей обстановкой ее подельник вытащил из земли металлическую рельсу весом 61 кг, являвшуюся опорой для хозпостройки. Потерпевшему хозяину сарая был причинен материальный ущерб на сумму 1220 руб.

Вскоре «металлисты» были задержаны. В ходе судебного заседания подсудимые вину в совершении преступления признали полностью, раскаялись в содеянном.

Приговором суда женщину оштрафовали на сумму 50 тысяч рублей, а мужчину с учетом рецидива преступлений лишили свободы с учетом неотбытого ранее срока на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.