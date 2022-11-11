С 14 по 25 ноября в Тульской области будет проводиться профилактическое мероприятие «Стань заметен на дороге!» Фото: Алексей ФОКИН

Как сообщает Госавтоинспекция, в целях предотвращения аварий в темное время суток, с 14 по 25 ноября будет проводиться усиленная пропаганда использования светоотражающих приспособлений.

Полиция будет проводить беседы с сотрудниками трудовых коллективов, примут участие в родительских собраниях и классных часах в образовательных организациях. Также будет усилен контроль за соблюдением водителей транспортных средств требования ПДД уступить дорогу пешеходам.

По предварительной информации, за октябрь 2022 года из 6 погибших ДТП пешеходов, 5 погибли в темное время суток.

Напоминаем, что использование светоотражающих элементов в темное время суток или в условиях недостаточной видимость – лучший способ сберечь себя на проезжей части.