Экспонаты из Ясной Поляны выставили в Ступинском историко-краеведческом музее Фото: Алексей ФОКИН

На передвижной экспозиции представлены предметы из фондов яснополянского музея.

Выставка посвящена роману-эпопее Л. Н. Толстого «Война и мир». Семь лет«непрестанного и исключительного труда при наилучших условиях жизни» было положено на создание этого романа. Это произведение поражает своими размерами, своим размахом. В нем более пятисот героев, множество событий, больших и малых, затрагивающих судьбы отдельных людей и целых народов. В нем можно найти все: детские игры и военные сражения, тихое семейное счастье и картины жестокостей войны, светлую любовь и светские интриги, дружбу и ненависть, рождение и смерть.

Выставка «Мозаика эпопеи» – это попытка передать неимоверную, многолетнюю мыслительную и духовную работу Льва Николаевича Толстого, результатом которой стало это эпохальное произведение.