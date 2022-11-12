Туляков на выходных приглашают в страну «Дикобразию» Фото: материалы пресс-служб

Дикобразы – удивительные создания. Они входят в тройку крупнейших грызунов мира, их иголки являются грозным оружием, а зубы постоянно растут. На мероприятии каждый посетитель тульского зоопарка сможет познакомиться поближе с этими животными, узнать все их секреты, в том числе и ответ на вопрос – стреляют ли дикобразы иглами?

А еще гостям экзотариума удастся проверить свою ловкость и смекалку на игровой станции, найти новых друзей на творческой мастерской и практически почувствовать себя дикобразом.

В оба дня в 12:30 и 15:30 состоится показательное кормление дикобразов.

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