Туляков на выходных приглашают в страну «Дикобразию»
Фото: материалы пресс-служб
Дикобразы – удивительные создания. Они входят в тройку крупнейших грызунов мира, их иголки являются грозным оружием, а зубы постоянно растут. На мероприятии каждый посетитель тульского зоопарка сможет познакомиться поближе с этими животными, узнать все их секреты, в том числе и ответ на вопрос – стреляют ли дикобразы иглами?
А еще гостям экзотариума удастся проверить свою ловкость и смекалку на игровой станции, найти новых друзей на творческой мастерской и практически почувствовать себя дикобразом.
В оба дня в 12:30 и 15:30 состоится показательное кормление дикобразов.
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