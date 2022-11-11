11 ноября Губернатор Тульской области проводил мобилизованных туляков в зону СВО Фото: Алексей ФОКИН

Из Тулы 11 ноября к месту выполнения боевых задач была отправлена группа мобилизованных. В течении месяца в Рязанской области проходили занятия, по результатам которого было решено, что военнослужащие полностью готовы к выполнению поставленных задач. Мобилизованные проходили занятия по специальной огневой подготовке, метанию учебных ручных гранат, подготовке расчетов минометной батареи, тактической медицине, отработке действий в составе групп по ведению боя в городских условиях.

На отправке присутствовал губернатор Тульской области Алексей Дюмин, который заверил бойцов, что под его личным контролем их семьи будут под надежной защитой и опекой.

«Сегодня Вооруженные силы России мужественно борются с геноцидом нацистского киевского режима. Отстаивают интересы страны, народа и сотен тысяч мирных граждан Донбасса. И вы, настоящие патриоты, встаёте в строй защитников Родины», - сказал Алексей Дюмин.