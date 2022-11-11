В Туле перед судом предстанут «металлисты», пустившие под откос поезд Фото: материалы пресс-служб

В ходе предварительного следствия установлено, что трое жителей Тульской области решили поправить свое материальное положение путем хищения металлолома из полувагона грузового поезда и последующей сдачей его в пункт приема. Согласно распределенным ролям, один из сообщников на станции Узловая забрался в состав и на определенном участке пути начал сбрасывать металлические изделия на железнодорожную насыпь. Второй начал собирать лом, а третий ждал в условленном месте, чтобы забрать сообщников и похищенное на автомобиле.

В общей сложности обвиняемые успели осуществить сброс свыше 600 килограммов черного металла, но довести задуманное не смогли по независящим от них обстоятельствам. Из-за попавшей на пути сброшенной с полувагона детали произошел сход 12 вагонов на перегоне Узловая-3 – Жданка Московской железной дороги, в результате которого один из злоумышленников погиб, а его соучастники скрылись.

Сотрудники транспортной полиции задержали оставшихся двух местных жителей 1989 и 1990 годов рождения. Следствием ЛО МВД России на станции Тула было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Покушение на кражу группой лиц по предварительному сговору».

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в Узловский городской суд.