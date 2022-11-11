В Суворовском районе разрушающееся заброшенное здание повредило газовую трубу Фото: материалы пресс-служб

Установлено, что заброшенная многоквартирная «двухэтажка» по улице Ленина под № 48 в поселке Центральный находится в собственности администрации МО Северо-Западное. Доступ посторонним к нему никак не ограничен. Однако стены здания в многочисленных трещинах, отсутствуют стекла и двери, территория вокруг постройки заросла травой и кустарниками, внутри и снаружи местами валяется строительный и бытовой мусор.

Кроме того, перекрытия этажей частично обрушились. Обломки крыши, кирпича и бетона упали на газовый трубопровод, деформировав его и разрушив конструкцию креплений.

С целью устранения выявленных нарушений и во избежание аварий на объекте газоснабжения прокуратура района внесла главе администрации представление. Здание нужно или огородить, или демонтировать.