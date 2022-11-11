Жительница Рязани обворовала тульского таксиста Фото: Алексей ФОКИН

В дежурную часть Привокзального отдела полиции обратился 59-летний житель поселка Михалково, сообщивший, что с его карты украли 10 тысяч рублей.

При выяснении всех обстоятельств, оказалось, что накануне он, работая таксистом, подвозил женщину. Она попросила у него телефон позвонить подруге, так как ее якобы разрядился.

Вскоре сотрудники полиции задержали злоумышленницу - 27-летнюю нигде не работающую и ранее судимую жительницу Рязани - и доставили в дежурную часть, где она во всем призналась.

Так стала известна схема хищения денег. Во время «звонка» пассажирка перевела через мобильное приложение деньги таксиста на карту своей знакомой, потом позвонила ей, сказала, что ошиблась и попросила перечислить средства ей обратно.

На момент задержания женщина уже успела все потратить.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража».