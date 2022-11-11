В Тульской области выбрали лучшее бомбоубежище: им стало принадлежащее оружейному заводу
Фото: Игорь КОПЫТОВ
Бомбоубежища для оценки делятся на три группы исходя из вместимости:до 150 человек, от 150 до 600 человек, от 600 человек. По регламенту, оценивалось оснащение местами для размещения людей, зонами отдыха, туалетом, водой, продуктами питания и средствами связи.
В первых двух группах победителями стали бомбоубежища Императорского Тульского оружейного завода, в третьей — сооружение Тулаточмаша.
В призовую тройку вошли также защитные сооружения Щекинского, Узловского районов и Новомосковска.
На межрегиональном этапе в категории по вместимости до 600 человек свое превосходство вновь доказало бомбоубежище оружейного завода. Именно оно поборется за победу на всероссийском финале, который пройдет в конце ноября — начале декабря.