Секреты качества от поля до бокала

Бренды компании, как и пивоваренный мир в целом, окутан мифами и заблуждениями. Чтобы развеять эти мифы и честно ответить на волнующие людей вопросы, «Балтика» этим летом запустила кампанию «Отвечаем за качество от поля до бокала». Главными героями роликов стали реальные сотрудники, которые честно рассказали о производстве.

Съемочная команда хотела приблизиться к жанру репортажа и показать производственный процесс, какой он есть на самом деле, без декораций и постановок. Съемки проходили на «Тульском пивзаводе», так как именно там удобно было показать всю цепочку производства «от поля до бокала». В кадре — настоящие технические помещения заводов: солодовня, бродильный цех, цех фильтрации, линия розлива.

Также важной частью кампании стало создание сайта компании «Балтика», на котором специалисты «Балтики» ответили на самые популярные и иногда даже неудобные вопросы россиян о пиве и его производстве. Главная цель сайта —сделать мир пивоварения более понятным.

За почти полгода работы сайта его посетило более 2 млн уникальных пользователей, задавших более 2000 вопросов, а размещенные на сайте видео набрали 7,6 млн просмотров. ТОП-3 самых популярных вопросов, заданных на сайте, выглядит так:

В какой таре лучше покупать пенное?

Можно ли безалкогольное пенное несовершеннолетним, беременным и кормящим?

Что такое хмелепродукты?

Если вы хотите задать вопрос пивоварам не онлайн, а лично, записывайтесь на экскурсию по любому из 8 заводов компании.

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