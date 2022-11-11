В Тульской области выросло число заболеваний сифилисом и туберкулезом Фото: Алексей ФОКИН

Так, с января по август 2022 года число инфекционных заболеваний увеличилось на 34,5% по сравнению с тем же периодом 2021-го. Всего за 8 месяцев общее число инфекционных заболеваний составило 318 400.

Количество острых кишечных инфекций выросло на 14%, бактериальной дизентерии - на 40%, сальмонеллеза – на 12,9%, острого гепатита - на 62,5%, хронического вирусного гепатита - на 28,4%, туберкулеза - на 47,1% (231 человек, в том числе у 10 детей), сифилиса - на 21,2% (при этом один случай — у ребенка), гонококковой инфекцией - на 20%.

На этом фоне снизилась заболеваемость педикулезом на 21,3%. Кроме того, уменьшились темпы распространения ВИЧ-инфекции.