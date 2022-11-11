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НовостиОбщество11 ноября 2022 7:09

Алексей Дюмин наградил сотрудников органов внутренних дел Тульской области

10 ноября губернатор принял участие в праздничном мероприятии
Игорь КОПЫТОВ
Алексей Дюмин наградил сотрудников органов внутренних дел Тульской области

Алексей Дюмин наградил сотрудников органов внутренних дел Тульской области

Фото: материалы пресс-служб

Во вступительном слове глава региона отметил, что ключевая роль полиции в правоохранительной системе государства всегда остается неизменной. Он также подчеркнул, что работа сотрудников УМВД требует полной самоотдачи, мужества, готовности работать в круглосуточном режиме. Многие из них сейчас находятся на дежурстве и в командировках за пределами региона, с честью выполняя свой долг, зачастую с риском для жизни.

Ветеранов ведомства Алексей Дюмин поблагодарил за сохранение преемственности поколений: «Все вы – настоящие профессионалы. Уверен, что вы продолжите совершенствовать работу по всем направлениям. Пусть ответственность, выдержка и твердость характера всегда помогают вам в службе!».

Губернатор вручил отличившимся сотрудникам полиции государственные и региональные награды.