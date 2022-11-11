Новомосковский баскетбольный клуб задолжал своим игрокам 1,7 млн рублей Фото: Алексей ФОКИН

Как было установлено следствием, с декабря 2021 по май 2022 года ряду игроков баскетбольного клуба Новомосковска не выплачивалась зарплата. Сумма долга составила порядка 1 миллиона 700 тысяч рублей. При этом у руководства была возможность погасить долг перед баскетболистами, однако они потратили деньги на другие цели.

Несмотря на то, что сейчас задолженность перед игроками полностью погашена, доказательства по уголовному делу продолжают собираться.