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НовостиСпорт11 ноября 2022 7:03

Новомосковский баскетбольный клуб задолжал своим игрокам 1,7 млн рублей

Региональный следком возбудил в отношении руководства уголовное дело
Игорь КОПЫТОВ
Новомосковский баскетбольный клуб задолжал своим игрокам 1,7 млн рублей

Новомосковский баскетбольный клуб задолжал своим игрокам 1,7 млн рублей

Фото: Алексей ФОКИН

Как было установлено следствием, с декабря 2021 по май 2022 года ряду игроков баскетбольного клуба Новомосковска не выплачивалась зарплата. Сумма долга составила порядка 1 миллиона 700 тысяч рублей. При этом у руководства была возможность погасить долг перед баскетболистами, однако они потратили деньги на другие цели.

Несмотря на то, что сейчас задолженность перед игроками полностью погашена, доказательства по уголовному делу продолжают собираться.