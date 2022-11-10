Туляка оштрафовали за мошенничество с «чернобыльскими» выплатами Фото: Алексей ФОКИН

Суд установил, что обвиняемый с 16 декабря 2009 года был зарегистрирован в деревне Новоселки Тепло-Огаревского района и по ФЗ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» имел право на ежемесячную денежную выплату. В 2010 году мужчина подал в Пенсионный фонд заявление на получение этой выплаты, и ему начали перечислять деньги.

Однако по факту с 2020 года обсиняемый проживал в Туле - территории, не относящейся к зоне заражения. То есть уже не имел права получать компесацию. Однако Пенсионный фонд об этом не оповестил, и ему продолжали выплачивать деньги. Так что с 1 июля 2020 года по 31 июля 2021 года туляк незаконно получил из федерального бюджета 7 403,18 рублей.

Суд признал его виновным в мошенничестве и по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ приговорил к штрафу в 12 тысяч рублей.